Аналитики назвали вероятного победителя Лиги чемпионов

"Манчестер Сити", "Бавария" и ПСЖ названы наиболее вероятными победителями Лиги чемпионов сезона 2019/2020. Такой прогноз сделали специалисты аналитического портала FiveThirtyEight, изучив статистические показатели команд. Притом из всех участвующих в плей-офф Лиги чемпионов британский клуб имеет наибольший (30%) шанс на победу в турнире.
А вот таким грандам, как "Реал" и "Ювентус", аналитики отвели лишь последние места в десятке рейтинга, оценив их шансы на победу всего в 2%.
- "Манчестер Сити" — 30%
- "Бавария" — 22%
- ПСЖ — 14%
- "Барселона" — 9%
- "Лейпциг" — 8%
- "Атлетико" — 7%
- "Аталанта" — 5%
- "Реал" — 2%
- "Ювентус" — 2%
- "Лион" — менее 1%
- "Наполи" — менее 1%
- "Челси" — менее 1%
Как сообщал Лайф, УЕФА планирует провести матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в течение трёх недель в августе.