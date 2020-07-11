Аналитики назвали вероятного победителя Лиги чемпионов

"Манчестер Сити", "Бавария" и ПСЖ названы наиболее вероятными победителями Лиги чемпионов сезона 2019/2020. Такой прогноз сделали специалисты аналитического портала FiveThirtyEight, изучив статистические показатели команд. Притом из всех участвующих в плей-офф Лиги чемпионов британский клуб имеет наибольший (30%) шанс на победу в турнире.

А вот таким грандам, как "Реал" и "Ювентус", аналитики отвели лишь последние места в десятке рейтинга, оценив их шансы на победу всего в 2%.

"Манчестер Сити" — 30% "Бавария" — 22% ПСЖ — 14% "Барселона" — 9% "Лейпциг" — 8% "Атлетико" — 7% "Аталанта" — 5% "Реал" — 2% "Ювентус" — 2% "Лион" — менее 1% "Наполи" — менее 1% "Челси" — менее 1%