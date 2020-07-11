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Аналитики назвали вероятного победителя Лиги чемпионов

В пятёрку претендентов на победу вошли сразу два футбольных клуба Германии.

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Фото © ТАСС / Sportimage / PA Images

"Манчестер Сити", "Бавария" и ПСЖ названы наиболее вероятными победителями Лиги чемпионов сезона 2019/2020. Такой прогноз сделали специалисты аналитического портала FiveThirtyEight, изучив статистические показатели команд. Притом из всех участвующих в плей-офф Лиги чемпионов британский клуб имеет наибольший (30%) шанс на победу в турнире.

А вот таким грандам, как "Реал" и "Ювентус", аналитики отвели лишь последние места в десятке рейтинга, оценив их шансы на победу всего в 2%.

  1. "Манчестер Сити" — 30%
  2. "Бавария" — 22%
  3. ПСЖ — 14%
  4. "Барселона" — 9%
  5. "Лейпциг" — 8%
  6. "Атлетико" — 7%
  7. "Аталанта" — 5%
  8. "Реал" — 2%
  9. "Ювентус" — 2%
  10. "Лион" — менее 1%
  11. "Наполи" — менее 1%
  12. "Челси" — менее 1%

Как сообщал Лайф, УЕФА планирует провести матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в течение трёх недель в августе.

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