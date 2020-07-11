Мать убитой на Сахалине школьницы — о преступниках: Желаю самого ужасного и мучительного

Как и любой родитель в подобной ситуации, мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки пожелала убийцам своей дочери всего "самого ужасного и мучительного" и выразила надежду, что суд назначит им максимально строгое наказание. Об этом она рассказала в беседе с Лайфом.

— Конечно, максимально строгое наказание хотела бы, чтобы этих людей не выпустили никогда. <...> Конечно, всё, что можно пожелать самого ужасного и мучительного для этих людей, я желаю, и я этого не скрываю. Наказание, я надеюсь, будет максимально строгое, надеюсь, в скором времени эти люди окажутся в аду, — сказала Ульяна Теплякова.

Сейчас женщина на успокоительных. О дочери она рассказывает, что девочка была послушной и дружелюбной, любила играть в футбол, петь и снимать видео. Завтра ей должно было исполниться девять лет. Мать девочки считает, что самое тяжёлое ждёт её в понедельник, когда Вику будут хоронить.