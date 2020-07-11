Одобрен проект документа о стимулирующих для медиков

Правительство России одобрило проект распоряжения о материальном стимулировании медиков, которые борются с эпидемией коронавируса. Решение было принято по итогам заседания от 7 июля, сообщается на сайте правительства.
— Принятие проекта позволит обеспечить материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих Минздрава России, непосредственно реализующих мероприятия по предупреждению распространения на CoVID-19, — говорится в сообщении.
Как сообщал Лайф, ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, откуда берутся деньги на выплаты гражданам и поддержку экономики.