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Одобрен проект документа о стимулирующих для медиков

Планируется, что дополнительные деньги выделят государственным гражданским служащим Минздрава.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Правительство России одобрило проект распоряжения о материальном стимулировании медиков, которые борются с эпидемией коронавируса. Решение было принято по итогам заседания от 7 июля, сообщается на сайте правительства.

Принятие проекта позволит обеспечить материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих Минздрава России, непосредственно реализующих мероприятия по предупреждению распространения на CoVID-19,говорится в сообщении.

Как сообщал Лайф, ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, откуда берутся деньги на выплаты гражданам и поддержку экономики.

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