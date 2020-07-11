Синоптики объяснили, почему в России участились природные катаклизмы

Частоту природных аномалий в России можно объяснить неоднородным глобальным потеплением. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд "Известиям".

По его словам, в высоких широтах России климат существенно изменчив, в отличие от экваториальных районов планеты. Поэтому воздушные массы совершают не обычные зональные передвижения, а двигаются с севера на юг и с юга на север. Эти процессы и вызывают антициклоны, пояснил Вильфанд.

— Опасность в том, что, с одной стороны, мы относительно недалеко от Арктики, откуда к нам приходят холодные воздушные массы. С другой стороны, во второй половине июня – первой половине июля достаточно сильная солнечная радиация — воздух разогревается, — отметил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов.

Соприкосновение тёплых и холодных воздушных масс и приводит к опасным природным явлениям, таким как смерчи.