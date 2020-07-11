Более тысячи человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Более одной тысячи человек, переболевших коронавирусом, были выписаны по выздоровлении из столичных клиник за минувшие сутки. Общее количество таких бывших пациентов уже превышает 164 тысячи, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.