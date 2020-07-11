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Более тысячи человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Власти столицы призвали излечившихся внести свой вклад в победу над эпидемией, став донорами плазмы крови.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Pavel Golovkin

Более одной тысячи человек, переболевших коронавирусом, были выписаны по выздоровлении из столичных клиник за минувшие сутки. Общее количество таких бывших пациентов уже превышает 164 тысячи, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1002 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 095, — заявила вице-мэр.

Как сообщал Лайф, примерно полторы тысячи вылечившихся от коронавируса москвичей стали донорами плазмы.

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