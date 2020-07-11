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Эксперт рассказал, какие профессии будут "в тренде" после пандемии

Отмечается, что спрос на некоторых специалистов наблюдается уже сейчас.

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Победа над коронавирусом неминуемо приближается, однако даже после окончания пандемии особенно востребованными на рынке труда останутся медики. Но не только они будут "в тренде". К такому выводу пришли исследовании Института прогрессивного образования, передаёт RT.

Что касается коммерческих структур, то им по-прежнему необходимы специалисты, способные быстро и качественно перестроить работу компании под новые стандарты, а также вывести бизнес из кризиса, — говорится в публикации.

В связи с этим, по данным исследователей, не останутся без работы антикризисные менеджеры с высокой квалификацией, различные IT-специалисты — от программистов до экспертов в области кибербезопасности, а также SMM-менеджеры, маркетологи и аналитики big data.

Помимо этого, после окончания пандемии многим организациям будет необходимо восстановить спрос на свою продукцию — и для этого им потребуются менеджеры по продажам. Также останется спрос на курьеров, водителей, удалённых менеджеров и операторов кол-центров.

В свою очередь, наблюдаемое уже сейчас восстановление активности в жилищном строительстве и увеличение числа инфраструктурных проектов повысило востребованность строителей. Достаточно быстро смогут найти себе работу и специалисты, следящие за правопорядком, — полицейские и сотрудники охранных агентств.

Отмечается, что в связи с ситуацией, которая сложилась из-за коронавируса, многие люди пересмотрели взгляды на свой быт, у них появился интерес к инвестициям в с собственное развитие. В связи с этим повысится спрос на преподавателей, личностных коучей, сиделок и нянь, а также психологов.

Многим придётся сменить или сочетать виды деятельности, вложиться в переобучение и сертификацию таких навыков, которые считались частью хобби, побочным заработком или вовсе были забыты со времён получения "корочки" в техникуме. Одним из главных трендов посткоронавирусной эпохи станут временные работы, — уверена директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

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