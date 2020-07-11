Эксперт рассказал, какие профессии будут "в тренде" после пандемии

Победа над коронавирусом неминуемо приближается, однако даже после окончания пандемии особенно востребованными на рынке труда останутся медики. Но не только они будут "в тренде". К такому выводу пришли исследовании Института прогрессивного образования, передаёт RT.

— Что касается коммерческих структур, то им по-прежнему необходимы специалисты, способные быстро и качественно перестроить работу компании под новые стандарты, а также вывести бизнес из кризиса, — говорится в публикации.

В связи с этим, по данным исследователей, не останутся без работы антикризисные менеджеры с высокой квалификацией, различные IT-специалисты — от программистов до экспертов в области кибербезопасности, а также SMM-менеджеры, маркетологи и аналитики big data.

Помимо этого, после окончания пандемии многим организациям будет необходимо восстановить спрос на свою продукцию — и для этого им потребуются менеджеры по продажам. Также останется спрос на курьеров, водителей, удалённых менеджеров и операторов кол-центров.

В свою очередь, наблюдаемое уже сейчас восстановление активности в жилищном строительстве и увеличение числа инфраструктурных проектов повысило востребованность строителей. Достаточно быстро смогут найти себе работу и специалисты, следящие за правопорядком, — полицейские и сотрудники охранных агентств.

Отмечается, что в связи с ситуацией, которая сложилась из-за коронавируса, многие люди пересмотрели взгляды на свой быт, у них появился интерес к инвестициям в с собственное развитие. В связи с этим повысится спрос на преподавателей, личностных коучей, сиделок и нянь, а также психологов.

— Многим придётся сменить или сочетать виды деятельности, вложиться в переобучение и сертификацию таких навыков, которые считались частью хобби, побочным заработком или вовсе были забыты со времён получения "корочки" в техникуме. Одним из главных трендов посткоронавирусной эпохи станут временные работы, — уверена директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.