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Доктор Комаровский рассказал, чем грозит приём антибиотиков "для профилактики"

По его словам, самое страшное — это когда люди занимаются самолечением с помощью подобных препаратов.

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Евгений Комаровский. Фото © Instagram / uakomar

Бездумный приём антибиотиков без необходимости, в "профилактических целях", может обернуться серьёзными последствиями для организма. Об этом заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Когда без наличия бактериальной инфекции профилактически назначаются антибиотики, то это не уменьшает, а увеличивает — в разы увеличивает — количество бактериальных осложнений,сказал он.

По его словам, даже врачи иногда назначают антибиотики для лечения вирусных заболеваний или в качестве профилактики. Однако такие препараты уничтожают не только патогенные бактерии, но и те, что приносят пользу, в конечном итоге новые бактерии получают возможность атаковать организм и не встречают при этом никакого сопротивления.

Комаровский также развеял миф о том, что для лучшего усвоения антибиотики необходимо непременно вкалывать. Он отмечает, что современные препараты прекрасно всасываются и через желудок.

Ранее Лайф сообщал, что в США был создан "всемогущий" антибиотик.

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