Власти Нижнего Новгорода решают вопрос о временном жилье для пострадавших от взрыва газа

В Администрации Нижнего Новгорода занимаются вопросом выделения временного жилья нуждающимся жильцам дома, в котором рано утром прогремел взрыв бытового газа.
— Администрация Нижнего Новгорода решает вопрос о предоставлении временного жилья тем, кому это необходимо. Определяется количество квартир манёвренного фонда, которое может понадобиться жильцам дома, — сообщили РИА "Новости" в пресс-службе горадминистрации.
Ранее Лайф сообщал, что утром 11 июля на шестом этаже в одном из домов города произошёл взрыв бытового газа. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади около 10 квадратных метров. На данный момент пожар ликвидирован.
По данным МЧС, пострадало три человека, более 120 были эвакуированы. В результате взрыва были повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между шестым и седьмым этажами, нарушено остекление нескольких квартир и лестничного марша подъезда.