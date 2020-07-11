Власти Нижнего Новгорода решают вопрос о временном жилье для пострадавших от взрыва газа

В Администрации Нижнего Новгорода занимаются вопросом выделения временного жилья нуждающимся жильцам дома, в котором рано утром прогремел взрыв бытового газа.

— Администрация Нижнего Новгорода решает вопрос о предоставлении временного жилья тем, кому это необходимо. Определяется количество квартир манёвренного фонда, которое может понадобиться жильцам дома, — сообщили РИА "Новости" в пресс-службе горадминистрации.

Ранее Лайф сообщал, что утром 11 июля на шестом этаже в одном из домов города произошёл взрыв бытового газа. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади около 10 квадратных метров. На данный момент пожар ликвидирован.