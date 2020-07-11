В Совфеде пообещали последствия для адвокатов по делу Ефремова за их "водевиль"

Полномочный представитель Совфеда в Конституционном суде сенатор Андрей Клишас осудил заявления и поведение адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, которые представляют стороны в деле о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова.

В интервью РБК сенатор предупредил, что правозащитников за их "водевиль" могут ждать последствия. Он также добавил, что если Федеральная палата адвокатов (ФПА) не сможет справиться с "шоу" вокруг данного дела, то им могут заняться другие органы.

— Я считаю, что если Федеральная палата адвокатов этот водевиль адвокатский по делу Ефремова не остановит, то надо подумать, как это сделать без ФПА. Поэтому я ФПА очень советую вспомнить, что адвокатура — это публично-правовой институт, а не ток-шоу и не шапито, — отметил Клишас.

Ранее сообщалось, что ФПА завела дисциплинарные дела на адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского из-за нарушения этического кодекса, а также разглашения адвокатской тайны. Пашаев, представляющий интересы Ефремова, рассказал, что считает возбуждение дисциплинарного дела в отношении него "чушью и бредом".

Напомним, адвокат актёра сообщал, что защита лишь частично признаёт обвинения в том, что артист находился за рулём в момент аварии, и пообещал представить "сенсацию" во время суда.

Интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова представляет адвокат Александр Добровинский, который считает, что в деле началась "подковёрная игра".