На адвокатов по делу о ДТП с Ефремовым возбудили дисциплинарные дела за нарушение этики

Дисциплинарные дела завели на адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, которые представляют стороны в деле о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Об этом сообщает Федеральная палата адвокатов.

Отмечается, что дела открыты в соответствии с нормами Кодекса профессиональной этики адвоката и федерального закона, регулирующего деятельность адвокатуры в России.

Ранее Федеральная палата адвокатов в своём официальном заявлении подчёркивала, что Пашаев и Добровинский активно выступают в СМИ в связи с участием в резонансном деле, при этом публично сообщая сведения, которые являются адвокатской тайной, а также допускают другие нарушения профессиональной этики.

Напомним, Эльман Пашаев представляет интересы Ефремова. Недавно он заявил, что защита лишь частично признаёт обвинения в том, что артист находился за рулём в момент аварии, и пообещал представить "сенсацию" во время суда.

Интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова представляет адвокат Александр Добровинский, который считает, что в деле началась "подковёрная игра".