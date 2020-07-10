"Это чушь и бред". Адвокат Ефремова шокирован возбуждённым на него самого дисциплинарным делом

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра в деле о смертельном ДТП, рассказал Лайфу, что считает возбуждение дисциплинарного дела в отношении него "чушью и бредом".

— Это же, конечно, чушь, бред. Я же по телеканалам, как клоун, не бегаю, не участвую и не устраиваю шоу, — сказал он.

Пашаев отметил, что является адвокатом Северной Осетии — Алании, а значит, подобные решения может принимать только президент палаты республики.

Адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский, в свою очередь, пока не прокомментировал Лайфу решение Федеральной палаты адвокатов, отметив, что ещё не ознакомился с текстом дисциплинарного дела.

— Это серьёзная вещь... Когда я увижу текст, тогда и прокомментирую, — сказал он.

Напомним, Федеральная палата адвокатов возбудила дисциплинарные дела на Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, которые публично сообщали сведения, представляющие из себя адвокатскую тайну.