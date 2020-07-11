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При взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде пострадало три человека

Из здания было эвакуировано более 120 жителей.

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Видео © LIFE

В одном из жилых домов Нижнего Новгорода прогремел взрыв бытового газа. По сообщениям регионального главка МЧС РФ, пострадало три человека.

На место происшествия немедленно прибыли пожарные и спасатели. Им удалось локализовать возгорание на площади около 10 квадратных метров. На данный момент пожар ликвидирован.

По предварительным данным, 124 жителя дома были эвакуированы. Стоит также отметить, что в результате взрыва были повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между шестым и седьмым этажами, нарушено остекление нескольких квартир и лестничного марша подъезда.

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