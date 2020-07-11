При взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде пострадало три человека

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В одном из жилых домов Нижнего Новгорода прогремел взрыв бытового газа. По сообщениям регионального главка МЧС РФ, пострадало три человека.

На место происшествия немедленно прибыли пожарные и спасатели. Им удалось локализовать возгорание на площади около 10 квадратных метров. На данный момент пожар ликвидирован.