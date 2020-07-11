ВОЗ сообщила о рекордном приросте новых случаев коронавируса в мире

За минувшие сутки в мире было зарегистрировано 228 тысяч пациентов с подтверждённым диагнозом "коронавирусная инфекция", что является самым большим показателем с начала вспышки заболевания. Такие данные приводятся в ежедневном отчёте Всемирной организации здравоохранения.

По её данным, за это же время общее число случаев в мире превысило 12,1 миллиона, а количество летальных исходов выросло на 5565 и достигло более 551 тысячи.

Больше всего пациентов с коронавирусом зарегистрировано в Северной и Южной Америке — более 6,2 миллиона. На втором месте по числу заболевших идёт Европа — более 2,8 миллиона человек. В Восточно-Средиземноморском регионе зафиксировано более 1,2 миллиона случаев.