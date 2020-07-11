Тренер объяснил, почему худеть с помощью велосипеда может быть "ультраопасно"

Катание на велосипеде нередко рекомендуют в качестве способа борьбы с лишними килограммами, однако это эффективно лишь при определённых условиях, а соблюдая их, можно подвергнуть большой опасности не только себя, но и окружающих. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал фитнес-тренер Лев Гончаров.

По его словам, для эффективного сжигания калорий во время тренировок необходимо поддерживать достаточно высокий пульс — главный фактор так называемых кардиотренировок. И езда на велосипеде не является исключением. Однако для этого скорость движения на нём тоже должна быть высокой — если делать это в городе, появляются значительные риски.

— Проблема велосипедистов в том, что если они ездят по пешеходным дорожкам, то они могут сшибить пешехода, а если едут по проезжей части, то их может сшибить автомобиль. Велосипеды в городе — это ультраопасное занятие, поэтому езда получается осторожная и медленная, с постоянными остановками, — сказал Гончаров.

По его словам, гораздо более эффективным в городских условиях является похудение на пробежках или при быстрой ходьбе — поддерживать необходимый пульс не так сложно, при этом скорость движения остаётся относительно низкой. На велосипеде же, чтобы выложиться на полную, необходимы особые условия, например велодром или парк с велодорожкой.