Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Трамп рассказал, что считает самым важным в отношениях России и США

Он также выразил уверенность, что у него сложились "очень хорошие" отношения с Владимиром Путиным.

53
Post cover

Фото © АР / ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает важнейшим аспектом в отношениях с Россией контроль над ядерными вооружениями. Об этом он рассказал в интервью обозревателю газеты The Washington Post Марку Тиссену.

Нет ничего более важного, что мы можем сделать, чем контроль над ядерными вооружениями, — сказал он.

Трамп также отметил, что, несмотря на тот факт, что США "каждую неделю" вводят новые санкции против Москвы, у него сложились "очень хорошие" отношения с президентом России Владимиром Путиным и сообща они пытаются прийти к такому договору о ядерном оружии, который "будет значительным".

Ранее Лайф сообщал, что президент США Дональд Трамп смягчил приговор жертве "российской мистификации" — своему другу и экс-советнику Роджеру Стоуну.

Выбор редакции

Loading...