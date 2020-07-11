Трамп рассказал, что считает самым важным в отношениях России и США

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает важнейшим аспектом в отношениях с Россией контроль над ядерными вооружениями. Об этом он рассказал в интервью обозревателю газеты The Washington Post Марку Тиссену.

— Нет ничего более важного, что мы можем сделать, чем контроль над ядерными вооружениями, — сказал он.

Трамп также отметил, что, несмотря на тот факт, что США "каждую неделю" вводят новые санкции против Москвы, у него сложились "очень хорошие" отношения с президентом России Владимиром Путиным и сообща они пытаются прийти к такому договору о ядерном оружии, который "будет значительным".