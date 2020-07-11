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На Сахалине заключили под стражу подозреваемую в убийстве школьницы семейную пару

12 июля девочке должно было исполниться девять лет.

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Видео предоставлено Лайфу СУ СКР по Сахалинской области

Семейную пару из Южно-Сахалинска, которая подозревается в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки, заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области.

По ходатайству следствия 11 июля 2020 года Южно-Сахалинским городским судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, — говорится в сообщении.

По данным следствия, 31-летняя женщина обвиняется в похищении человека, её ранее судимый 45-летний супруг — в убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Ранее Лайф сообщал, что на Сахалине с признаками насильственной смерти нашли тело пропавшей девочки, которую искали на протяжении нескольких дней. По подозрению в причастности к её смерти была задержана семейная пара, которая подобрала школьницу на машине и увезла в лес.

Как рассказала мама девочки, в роковой вечер её дочь поссорилась с сыном соседки по квартире и решила уйти из дома, прихватив с собой зубную щётку. До этого семья жила дружно, без конфликтов. Школьница собиралась поехать жить к своим знакомым. 12 июля ей должно было исполниться девять лет.

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