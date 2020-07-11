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Переменная облачность и до 29 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу

Возможны порывы ветра до 17 м/с.

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

В субботу, 11 июля, в Москве ожидается переменная облачность, в области местами могут пройти кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днём в российской столице составит +27°...+29°, в ночное время +16°...+18°. В Подмосковье в дневные часы столбики термометров поднимутся до +24°...+29°, ночью ожидается +13°...+18°.

Ветер юго-западный, скорость 7–12 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с. Атмосферное давление будет стабильным и составит около 750 мм рт. ст.

Ранее Лайф рассказывал, какая погода будет ожидать москвичей в выходные и когда она испортится.

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