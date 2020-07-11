Трамп признал ответственность США за кибератаку на российское Агентство интернет-исследований

Президент США Дональд Трамп дал разрешение в 2018 году на кибератаку против российского Агентства интернет-исследований. Данный факт американский лидер подтвердил в ходе интервью одному из обозревателей газеты The Washington Post и телеканала Fox Марку Тиссену.

Кроме того, по словам Трампа, бывший президент США Барак Обама ещё до того как покинул свою должность якобы знал "о манипуляциях России".

– Или ему сказали. Так или нет, кто знает? И он ничего не сказал. И причина, по которой он ничего не сказал, заключается в том, что он не хотел лезть в это, думая, что [Хиллари Клинтон] выигрывает, – сказал глава вашингтонской администрации.

Напомним, в 2018 году во время промежуточных выборов в США американские военные провели серию кибератак против "Агентства интернет-исследований", в ходе которых петербургская компания потеряла доступ к интернету. Как позднее сообщали американские СМИ, это было сделано, чтобы "помешать россиянам развернуть кампанию по дезинформации, которая бы поставила под сомнение результаты" выборов в США. Американские власти до данного момента не подтверждали факт данной атаки.