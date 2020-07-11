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"Мазочек оказался отрицательным". Анита Цой сообщила о победе над коронавирусом

Уже завтра артистка рассчитывает вернуться домой.

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Певица Анита Цой вылечилась от коронавирусной инфекции и в скором времени отправится домой. Об этом она рассказала своим подписчикам в "Инстаграме".

Сегодняшнее утро принесло много замечательных положительных новостей. Дело всё в том, что мой мазочек на CoViD оказался отрицательным, то есть я теперь не заразная. Могу скоро поехать домой, — радостно сообщила артистка.

Цой добавила, что завтра ей сделают компьютерную томографию, чтобы убедиться в восстановлении лёгких по плану. Если это подтвердится, то уже завтра певицу выпишут из больницы.

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом в конце июня. По словам певицы, она соблюдала самоизоляцию и все меры защиты, поэтому не знает, где могла заразиться.

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