В России коронавирус подтвердился ещё у 6611 человек

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 6611 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб по контролю за эпидемиологической ситуацией.

— За последние сутки в России выявлено 6611 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 1766 случаев (26,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.

Данные © Оперативный штаб

По количеству новых случаев коронавирусной инфекции лидирует Москва. За ней следуют Санкт-Петербург, Свердловская область, ХМАО и Алтайский край.

За сутки из-за коронавируса умерло 188 человек (11 205 за весь период эпидемии). Выздоровело за сутки 8378 человек. (497 446 в целом).