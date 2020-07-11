США выявили рекордное число новых случаев CoViD-19. В России в 10 раз меньше

В Соединённых Штатах поставлен очередной антирекорд по количеству новых выявленных случаев коронавирусной инфекции. Как пишет The Washington Post, за сутки их зафиксировано 67 149. Это на семь тысяч больше прежнего рекордного показателя.

Причём этот антирекорд — уже седьмой за последние 11 дней. То есть заболеваемость в Штатах быстро растёт.

Лидирует по количеству новых случаев штат Техас (10 002). За ним следует Калифорния (7896). За сутки, по данным газеты, от CoViD-19 в стране умерло более четырёх тысяч человек. Власти некоторых штатов рассматривают возможность вернуть ограничительные меры.

Напомним, что накануне ВОЗ сообщила об очередном мировом антирекорде — за сутки коронавирус выявили у 228 тысяч человек. В лидерах кроме США остаются Бразилия, Индия и Южная Африка. На них приходится примерно три четверти всех случаев.