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В "Роскосмосе" ответили на заявление Илона Маска о Сергее Королёве

Американский бизнесмен, написав имя советского конструктора на русском, назвал его одним из лучших.

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Фото © Pronedra.ru

В "Роскосмосе" ответили основателю SpaceX Илону Маску, который ранее назвал советского конструктора Сергея Королёва одним из лучших. Сообщение на странице госкорпорации в "Твиттере" написали на английском языке.

Он был самым лучшим, — ответили в "Роскосмосе".

Напомним, ранее основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что пообщался с семьёй основоположника советской космонавтики академика Сергея Королёва. При этом Маск заявил, что Королёв был одним из самых лучших. Стоит также отметить, что предприниматель написал фамилию академика на русском языке. О чём именно разговаривал с родственниками Королёва, Маск не уточнил.

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