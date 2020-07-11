В "Роскосмосе" ответили на заявление Илона Маска о Сергее Королёве

В "Роскосмосе" ответили основателю SpaceX Илону Маску, который ранее назвал советского конструктора Сергея Королёва одним из лучших. Сообщение на странице госкорпорации в "Твиттере" написали на английском языке.

Напомним, ранее основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что пообщался с семьёй основоположника советской космонавтики академика Сергея Королёва. При этом Маск заявил, что Королёв был одним из самых лучших. Стоит также отметить, что предприниматель написал фамилию академика на русском языке. О чём именно разговаривал с родственниками Королёва, Маск не уточнил.