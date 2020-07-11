10 животных, которых засняли в тот момент, когда их жизнь разделилась на до и после

"Мне пришлось срубить дерево во дворе, и теперь я чувствую себя неловко"

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"Мой питбуль всегда считал себя самой большой собакой в ​​парке"

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"Это Ральф. Он услышал фейерверк. Он не был уверен, случился ли конец света, но на всякий случай прибежал, чтобы быть со мной. Люблю тебя, Ральф"

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"А потом нам пришлось доставать его оттуда. Ну и идиот"

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"Вы думаете, это смешно?"

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"Собака моего приятеля увидела лося"

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"Просто крошечный хомяк со сломанной лапкой. Доктору пришлось постараться, накладывая ему гипс"

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"Кошка моих друзей попала в вазу, испугалась, разбила её и осталась с горлышком на шее"

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"Чтобы спасти этого толстячка, пришлось вызывать службу контроля диких животных"

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"Подруга оставила свою собаку дома одну, а когда вернулась, увидела это. Щенок нашёл мешок с древесным углём"