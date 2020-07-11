10 животных, которых засняли в тот момент, когда их жизнь разделилась на до и после

"Мне пришлось срубить дерево во дворе, и теперь я чувствую себя неловко"
Фото © Reddit / wer190
"Мой питбуль всегда считал себя самой большой собакой в парке"
Фото © Reddit / warros
"Это Ральф. Он услышал фейерверк. Он не был уверен, случился ли конец света, но на всякий случай прибежал, чтобы быть со мной. Люблю тебя, Ральф"
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"А потом нам пришлось доставать его оттуда. Ну и идиот"
Фото © Reddit / mrstoness
"Вы думаете, это смешно?"
Фото © Reddit / boyroid
"Собака моего приятеля увидела лося"
Фото © Reddit / skiroads
"Просто крошечный хомяк со сломанной лапкой. Доктору пришлось постараться, накладывая ему гипс"
Фото © Vk / Ветеринарный центр | Петрозаводск
"Кошка моих друзей попала в вазу, испугалась, разбила её и осталась с горлышком на шее"
Фото © Reddit / Hardin314
"Чтобы спасти этого толстячка, пришлось вызывать службу контроля диких животных"
Фото © Reddit / mysweetriot
"Подруга оставила свою собаку дома одну, а когда вернулась, увидела это. Щенок нашёл мешок с древесным углём"
Фото © Reddit / iamsecondtonone
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