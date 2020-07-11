В РПЦ назвали превращение собора Святой Софии в мечеть "пощёчиной всему христианству"

Превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть — это "пощёчина всему мировому христианству". Такое заявление сделал председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). По его мнению, можно по-разному оценивать политическую ситуацию внутри Турции и те факторы, которые побудили власти страны сделать такой шаг, но духовное и культурное достояние всего мира не должно стать заложником политики.

— Жаль, что политическая конъюнктура берёт верх над уважением к иным религиозным традициям. Превращение Святой Софии в мечеть — пощёчина, которую руководство Турции нанесло православной церкви, всему мировому христианству, — передаёт ТАСС слова митрополита.

Он считает, что такое решение Турции не может не разочаровывать. Ведь изначально храм был посвящён Иисусу Христу. После он стал музеем, поэтому его могли посещать представители всех религий.

— Для православных христиан Святая София — то же, что для католиков собор Святого Петра в Риме. Это храм-символ и одна из величайших христианских святынь, — добавил священнослужитель.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган предложил изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть в марте 2019 года. Политик заявил, что это позволит сделать вход в историческое здание бесплатным для всех желающих. Заседание Госсовета Турции по данному вопросу состоялось в начале июля этого года и длилось 17 минут.