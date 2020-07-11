СМИ назвали огромную сумму, которую семья погибшего якобы потребовала у Ефремова

Семья курьера Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актёра Михаила Ефремова, потребовала у артиста 40 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом пишет МК со ссылкой на собственные данные. Отмечается, что столько денег в сумме хотят вдова, брат и два сына погибшего. Принять участие в этом якобы хочет и бывшая гражданская жена Захарова.
По информации издания, потерпевшая сторона уже ознакомилась с делом. Оно состоит из нескольких томов.
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев меж тем заявил МК, что Ефремову "по-прежнему очень тяжело морально". Чтобы отвлечься, он цитировал защитнику пьесу "Пар" Охлобыстина.
ДТП с Михаилом Ефремовым
Напомним, авария в центре российской столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови актёра.