С апреля по июнь москвичи взяли из приютов почти 400 животных

Жители столицы с начала года взяли из приютов 393 кошки и почти тысячу собак. Из них более 380 животных москвичи забрали во время самоизоляции, сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

Там отметили, что в период наибольшей активности коронавируса пристройство проводилось с помощью новой онлайн-системы, благодаря которой взять из приюта питомца стало возможным не выходя из дома. В пресс-службе добавили, что такая возможность останется у москвичей и в дальнейшем.

— Кроме того, приюты продолжат проводить удалённые собеседования с потенциальным хозяином, после которого можно будет приехать и познакомиться с питомцем, — отметили в мэрии.