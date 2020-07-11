С апреля по июнь москвичи взяли из приютов почти 400 животных

Жители столицы с начала года взяли из приютов 393 кошки и почти тысячу собак. Из них более 380 животных москвичи забрали во время самоизоляции, сообщает пресс-служба мэрии Москвы.
Там отметили, что в период наибольшей активности коронавируса пристройство проводилось с помощью новой онлайн-системы, благодаря которой взять из приюта питомца стало возможным не выходя из дома. В пресс-службе добавили, что такая возможность останется у москвичей и в дальнейшем.
— Кроме того, приюты продолжат проводить удалённые собеседования с потенциальным хозяином, после которого можно будет приехать и познакомиться с питомцем, — отметили в мэрии.
Напомним, столичные приюты для животных возобновили свою работу после периода нерабочих дней вместе с парикмахерскими и салонами красоты. В тот же день в Москве отменили режим самоизоляции. А накануне мэр столицы Сергей Собянин заверил москвичей, что второй волны коронавируса в городе не будет.