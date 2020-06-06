Влюблённые приютили 15 бродячих собак, пережив потерю одного, но очень любимого животного

Шесть лет назад парочка из Литвы поехала в Таиланд, чтобы отдохнуть и посмотреть местные красоты. Больше всего им понравился остров Кут, на котором Мантас и Раса проводили время, когда им поступил звонок из дома. Их любимый 10-летний боксёр серьёзно заболел и скончался, а хозяева только и смогли попрощаться с ним по телефону. Безутешные супруги решили привезти из отпуска щенка, но выбор серьёзно затянулся — по всему острову жили сотни бродячих собак, пишет Bored Panda.

Фото © Facebook / SabaiDogKohKood

Поэтому Мантас и Раса поступили проще: они просто перевезли своего второго пса из Литвы вместе с вещами и обосновались на Куте. Обнаруживая новую попавшую в беду собаку, пара брала её к себе, и так через некоторое время в их доме поселилось 15 псов. Кто-то из них был слеп, кто-то — парализован, но влюблённые забирали с улиц всех. Свой импровизированный приют супруги назвала Sabai Dog Koh Kood, который можно перевести как "Счастливые псы Кута".

Фото © Facebook / SabaiDogKohKood

Только переселившись на остров, пара поняла, как много на нём бродяжек — всем дать дом невозможно. К тому же на Куте не было ни одного ветеринара. Мантас и Раса принялись каждый день ездить по 40 километров, чтобы накормить остальных псов и оказать им необходимую медицинскую помощь. Им даже удалось договориться с одним из университетов о стерилизации, и с 2015 года опытные врачи сделали операции уже тысяче собак.

Фото © Facebook / SabaiDogKohKood