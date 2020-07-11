В Москве начали капремонт Большого Каменного моста. Движение ограничат

В Москве начали капитальный ремонт Большого Каменного моста. Так основательно его не приводили в порядок с момента постройки в 1938 году.

— Конечно, за 80 с лишним лет непрерывной эксплуатации на конструкциях появились трещины, обветшали опоры, в некоторых местах наблюдаются разрушения швов и гранитной облицовки. Капитальный ремонт позволит продлить срок службы моста ещё на несколько десятилетий, — приводит слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова портал mos.ru.

По его словам, мост фактически соберут заново, но движение по нему ограничат только частично. Пока ремонт будет идти на одной половине моста, вторая будет доступна для проезда по двум полосам в каждом направлении. Впервые такую технологию применили во время капитального ремонта Большого Москворецкого моста, который закончили в конце прошлого года.

Ремонт планируют завершить в конце 2021 года. За это время специалисты отреставрируют гранитную облицовку и ограждения, приведут в порядок бетонные поверхности и металлоконструкции, заменят асфальтовое покрытие и обновят исторические витражи. В работах будет участвовать около 200 специалистов и более 60 единиц строительной техники.