На Украине озвучили сроки "возвращения Донбасса"

— Безопасная реинтеграция займёт минимум лет 25. Это одно поколение должно измениться, когда мы с вами сможем сказать, что восстановленный контроль на тех территориях со стороны украинской власти приведёт также к преодолению разрушения того раздора в головах, который там есть. Там родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина, и сегодня уже в школу идут. Поэтому это надолго в любом варианте. И мы должны к этому готовиться, — сказал Резников в интервью одному из украинских СМИ.