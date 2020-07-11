Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

На Украине озвучили сроки "возвращения Донбасса"

Вице-премьер считает, что в регионе много молодёжи, которая ненавидит Киев.

340
Post cover

Украинские военные в Донбассе. Фото © ТАСС / AP Photo / Evgeniy Maloletka

Безопасное возвращение народных республик Донбасса в состав Украины может затянуться по меньшей мере на 25 лет. Такое мнение высказал украинский вице-премьер-министр по вопросам "временно оккупированных территорий Украины" Алексей Резников. Чиновник отметил, что, прежде чем это произойдёт, сменится не одно поколение жителей региона.

Безопасная реинтеграция займёт минимум лет 25. Это одно поколение должно измениться, когда мы с вами сможем сказать, что восстановленный контроль на тех территориях со стороны украинской власти приведёт также к преодолению разрушения того раздора в головах, который там есть. Там родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина, и сегодня уже в школу идут. Поэтому это надолго в любом варианте. И мы должны к этому готовиться, — сказал Резников в интервью одному из украинских СМИ.

Именно появление молодых людей, которые никогда не жили либо не помнят, каково жить в составе Украины, является главным препятствием для скорого возвращения региона, считает вице-премьер. В большинстве своём даже сознательные жители региона в возрасте около 20 лет ненавидят Украину, утверждает политик.

Нужно отметить, что, несмотря на такую миротворческую риторику некоторых чиновников, Украина продолжает держать республики Донбасса в военном кольце. Там продолжаются обстрелы. Гибнут и получают ранения мирные жители.

Как сообщал Лайф, ранее российские власти прокомментировали сообщения о возможном включении народных республик Донбасса в состав РФ.

Выбор редакции

Loading...