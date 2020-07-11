На Украине озвучили сроки "возвращения Донбасса"

Безопасное возвращение народных республик Донбасса в состав Украины может затянуться по меньшей мере на 25 лет. Такое мнение высказал украинский вице-премьер-министр по вопросам "временно оккупированных территорий Украины" Алексей Резников. Чиновник отметил, что, прежде чем это произойдёт, сменится не одно поколение жителей региона.
— Безопасная реинтеграция займёт минимум лет 25. Это одно поколение должно измениться, когда мы с вами сможем сказать, что восстановленный контроль на тех территориях со стороны украинской власти приведёт также к преодолению разрушения того раздора в головах, который там есть. Там родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина, и сегодня уже в школу идут. Поэтому это надолго в любом варианте. И мы должны к этому готовиться, — сказал Резников в интервью одному из украинских СМИ.
Именно появление молодых людей, которые никогда не жили либо не помнят, каково жить в составе Украины, является главным препятствием для скорого возвращения региона, считает вице-премьер. В большинстве своём даже сознательные жители региона в возрасте около 20 лет ненавидят Украину, утверждает политик.
Нужно отметить, что, несмотря на такую миротворческую риторику некоторых чиновников, Украина продолжает держать республики Донбасса в военном кольце. Там продолжаются обстрелы. Гибнут и получают ранения мирные жители.
Как сообщал Лайф, ранее российские власти прокомментировали сообщения о возможном включении народных республик Донбасса в состав РФ.