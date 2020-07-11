Украина уходит от минских соглашений и собирается наступать на Донбасс

Решение Украины отказаться от минских соглашений, в случае его принятия, станет чрезвычайным событием, но Россия с политической точки зрения готова к любому развитию событий. Такое мнение в интервью ТАСС высказал заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак, комментируя заявление Киева о том, что Украина выйдет из этих договорённостей, если ничего не добьётся на переговорах в течение года.

— Первое, относительно целевых задач на предстоящий год, которые украинское политическое руководство ставит само перед собой. Очевидно, что поскольку все эти задачи и являются предметом переговоров в минском и "нормандском" форматах, то все участники переговорного процесса должны понимать, о каких результатах идёт речь, — пояснил он.

Политолог Алексей Мартынов полагает, что до ноября, пока не завершится выборный цикл в США, Украина не будет предпринимать каких-либо действий по изменению сложившейся ситуации, так как опасается сделать ошибочное заявление.

— Фактически Украина давно вышла из минских соглашений и только изображает некую видимость переговорного процесса, откровенно издеваясь над участниками вместо того, чтобы решать вопросы. Я полагаю, что по существу ничего не изменится, вопрос в том, что Зеленский и его шайка тянут время, ожидая, как завершится предвыборная гонка в США. Победит Трамп, не победит, изберут Байдена или другого. Я думаю, они будут тянуть до ноября, пока не состоятся выборы, а уже после этого появится ясность, кому нужно присягать, с кем договариваться, как себя вести. Надо же понимать, что Украина — это не самостоятельное государство, она фактически лишена суверенитета, вот и делают закладки во все стороны сразу, чтобы потом проще было, — пояснил эксперт.

По мнению публициста Бориса Рожина, если Украина действительно выйдет из минских договорённостей, то, скорее всего, Киев будет обвинять Москву в их срыве и невозможности их продолжать.

— В течение пяти лет эти соглашения так и не выполнялись, ни один из пунктов, даже в части обмена военнопленными, не говоря уж о прекращении обстрелов. Если они признают де-юре, что вышли, то вопрос в том, на ком будет лежать вина в денонсации, кто будет ответственен. Впрочем, я думаю, даже если признают, что по вине Украины, то это не убережёт Россию от того, что её обвинят в срыве, — отметил Борис Рожин.

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Также он подчеркнул, что большое количество санкций, которые страны Евросоюза ввели против России, в основе своей базируются на обвинении в том, что Россия не выполняет минские договорённости, а значит, их ликвидация устранит и формальный повод для продления санкций.

— Огромная часть санкционной политики Евросоюза против России завязана на минских договорённостях. Продлевать их должны будут в январе 2021 года, соответственно, если Украина выйдет до января, то на сессии, которая будет посвящена продлению санкций, их сторонникам будет крайне трудно аргументировать необходимость их продления. Правда, я думаю, что там смогут найти другую политическую формулу, которая позволит продлить эти санкции вне зависимости от того, сохранятся эти соглашения или нет, — сказал он.

Военный эксперт Алексей Леонков полагает, что формальный выход Украины из минских соглашений может привести к эскалации конфликта в Донбассе, а также к многочисленным провокациям со стороны ВСУ.

— Минские соглашения были созданы, чтобы прекратились обстрелы Донбасса, однако, как мы видим, этого не произошло. Война из открытой фазы вышла в позиционную. Обстрелы не прекратились, а, наоборот, стали точнее, гибнут защитники Донбасса и мирные граждане. Если Украина из них выйдет, то это скажет о том, что Украина и её зарубежные кураторы расписались в собственном бессилии. Идущая сейчас позиционная война рассчитана прежде всего на то, что одна из сторон будет так ослаблена, что не сможет её продолжать. Если в самом начале, в 2014–2015 годах, ещё был шанс обратной интеграции Донбасса, то сегодня его уже нет. После того, что произошло, Донбасс уже никогда не вернётся в состав Украины. Это понимание есть и у российского руководства, когда было принято решение начать раздавать российские паспорта всем желающим по приднестровскому варианту, чтобы не допустить геноцида. Не секрет, что Украина и её иностранные кураторы, прежде всего США, рассчитывают на косовский вариант, когда можно будет отбить республики от границы с Россией и уже после провести полную зачистку неугодного населения. Вот только выход Украины из минских соглашений и России развяжет руки, что может привести к совершенно неожиданному для неё исходу, — объяснил Алексей Леонков.