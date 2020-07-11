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Украина уходит от минских соглашений и собирается наступать на Донбасс

Все пять лет существования минские соглашения оставались просто подписанным документом, реально не было выполнено ни одного оговорённого пункта, даже обмена военнопленными, сейчас Зеленский тянет время, пока не завершатся выборы в США, чтобы затем броситься в наступление, считают эксперты.

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Фото © Shutterstock

Решение Украины отказаться от минских соглашений, в случае его принятия, станет чрезвычайным событием, но Россия с политической точки зрения готова к любому развитию событий. Такое мнение в интервью ТАСС высказал заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак, комментируя заявление Киева о том, что Украина выйдет из этих договорённостей, если ничего не добьётся на переговорах в течение года.

Первое, относительно целевых задач на предстоящий год, которые украинское политическое руководство ставит само перед собой. Очевидно, что поскольку все эти задачи и являются предметом переговоров в минском и "нормандском" форматах, то все участники переговорного процесса должны понимать, о каких результатах идёт речь, — пояснил он.

Политолог Алексей Мартынов полагает, что до ноября, пока не завершится выборный цикл в США, Украина не будет предпринимать каких-либо действий по изменению сложившейся ситуации, так как опасается сделать ошибочное заявление.

Фактически Украина давно вышла из минских соглашений и только изображает некую видимость переговорного процесса, откровенно издеваясь над участниками вместо того, чтобы решать вопросы. Я полагаю, что по существу ничего не изменится, вопрос в том, что Зеленский и его шайка тянут время, ожидая, как завершится предвыборная гонка в США. Победит Трамп, не победит, изберут Байдена или другого. Я думаю, они будут тянуть до ноября, пока не состоятся выборы, а уже после этого появится ясность, кому нужно присягать, с кем договариваться, как себя вести. Надо же понимать, что Украина — это не самостоятельное государство, она фактически лишена суверенитета, вот и делают закладки во все стороны сразу, чтобы потом проще было, — пояснил эксперт.

По мнению публициста Бориса Рожина, если Украина действительно выйдет из минских договорённостей, то, скорее всего, Киев будет обвинять Москву в их срыве и невозможности их продолжать.

В течение пяти лет эти соглашения так и не выполнялись, ни один из пунктов, даже в части обмена военнопленными, не говоря уж о прекращении обстрелов. Если они признают де-юре, что вышли, то вопрос в том, на ком будет лежать вина в денонсации, кто будет ответственен. Впрочем, я думаю, даже если признают, что по вине Украины, то это не убережёт Россию от того, что её обвинят в срыве, — отметил Борис Рожин.

Фото © Shutterstock

Также он подчеркнул, что большое количество санкций, которые страны Евросоюза ввели против России, в основе своей базируются на обвинении в том, что Россия не выполняет минские договорённости, а значит, их ликвидация устранит и формальный повод для продления санкций.

Огромная часть санкционной политики Евросоюза против России завязана на минских договорённостях. Продлевать их должны будут в январе 2021 года, соответственно, если Украина выйдет до января, то на сессии, которая будет посвящена продлению санкций, их сторонникам будет крайне трудно аргументировать необходимость их продления. Правда, я думаю, что там смогут найти другую политическую формулу, которая позволит продлить эти санкции вне зависимости от того, сохранятся эти соглашения или нет, — сказал он.

Военный эксперт Алексей Леонков полагает, что формальный выход Украины из минских соглашений может привести к эскалации конфликта в Донбассе, а также к многочисленным провокациям со стороны ВСУ.

Минские соглашения были созданы, чтобы прекратились обстрелы Донбасса, однако, как мы видим, этого не произошло. Война из открытой фазы вышла в позиционную. Обстрелы не прекратились, а, наоборот, стали точнее, гибнут защитники Донбасса и мирные граждане. Если Украина из них выйдет, то это скажет о том, что Украина и её зарубежные кураторы расписались в собственном бессилии. Идущая сейчас позиционная война рассчитана прежде всего на то, что одна из сторон будет так ослаблена, что не сможет её продолжать. Если в самом начале, в 2014–2015 годах, ещё был шанс обратной интеграции Донбасса, то сегодня его уже нет. После того, что произошло, Донбасс уже никогда не вернётся в состав Украины. Это понимание есть и у российского руководства, когда было принято решение начать раздавать российские паспорта всем желающим по приднестровскому варианту, чтобы не допустить геноцида. Не секрет, что Украина и её иностранные кураторы, прежде всего США, рассчитывают на косовский вариант, когда можно будет отбить республики от границы с Россией и уже после провести полную зачистку неугодного населения. Вот только выход Украины из минских соглашений и России развяжет руки, что может привести к совершенно неожиданному для неё исходу, — объяснил Алексей Леонков.

Напомним, минские соглашения были приняты в феврале 2015 года, после того как республики Донбасса отбили очередную атаку со стороны ВСУ и в ходе наступательной операции отбили населённый пункт Дебальцево, который занимали украинская армия и примкнувшие к ней боевики из территориальных батальонов. Ни один из пунктов минских соглашений так и не был выполнен.

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