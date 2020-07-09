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Политический скандал на Украине. Хочет ли Зеленский хлопнуть Шария?

Владимир Зеленский меньше всех заинтересован в том, чтобы блогера и журналиста Анатолия Шария нашли убитым, полагают эксперты

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Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС/Иван Николаев, кадр из видео YouTube/Анатолий Шарий

Известный украинский политической блогер и журналист Анатолий Шарий в новом видео на своём ютуб-канале рассказал, что Офис Президента Украины заказал его убийство.

В видеоролике журналист утверждает, что СБУ планировала его убийство, а заказчиком мог стать заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко. Блогер рассказал и о деталях плана: он полагает, что преступление могут затем повесить на преступника, который объявлен Киевом в розыск. Таким образом СБУ собирается отвести внимание от истинных исполнителей преступления.

В свою очередь замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко рассказал, что подобным заявлением блогер пытается привлечь внимание к своей "недопартии", отметив, что ни офису, ни президенту блогер не интересен, а обвинения Шария вызывают смех.

Всегда легче прикрепиться к тому, у кого выше рейтинг и лучшие цифры. Он пытается прилепиться к Зеленскому и создать искусственный конфликт, — сказал Тимошенко.

Публицист Александр Роджерс полагает крайне маловероятным, что Владимир Зеленский попробует устранить Анатолия Шария физически.

Шарий, если я правильно помню, живёт где-то в Европе, ориентировочно во Франции, ему от покойной тётушки достались в наследство дом во Франции, устричная ферма, счёт в банке и кое-что ещё. То есть он не на Украине, поэтому просто убить его не получится. У меня очень большие сомнения, что Зеленский таким бы занялся, это не его уровень. Мне кажется, это попытка самопиара Шария, так как его партия постепенно сдувается, — пояснил эксперт.

Кадр из видео YouTube/Анатолий Шарий

Профессор ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что Шарий Зеленскому во многом выгоден, так как оттягивает на себя часть внимания националистов, которые сильно мешают Зеленскому.

Не секрет, что президент находится под сильным давлением со стороны националистов, они буквально из колеи вышибают его деятельность, может быть, он даже что-то и хотел сделать, да не выходит. Рейтинга эти люди, конечно, не имеют, но они очень активные и имеют покровителя в лице Авакова. Когда они давят на Шария, им приходится снижать давление на президента, что ему только на пользу. Поэтому я не думаю, что Зеленский реально собирался его ликвидировать. Второй важный момент, что на современной Украине, где всегда есть соперники, такое делать очень опасно. У Зеленского, я думаю, даже сторонников не хватит, чтобы это провернуть. Но я точно также не думаю, что Шарий что-то выдумывает. Он действительно подвергается большому количеству угроз, поэтому всегда есть фактор, что какой-нибудь сумасшедший или оголтелый националист захочет его убить, но я не верю, что это исходит со стороны администрации, — подчеркнул Суздальцев.

Как полагает публицист Ростислав Ищенко, есть два логических объяснения, почему Анатолий Шарий начал борьбу с президентом Зеленским.

Как вы помните, Анатолий Шарий активно продвигал идею голосования за Зеленского до выборов и примерно около полугода после его поддерживал. Потом перестал, на это у меня есть логичные версии. Первое — Шарий глуп, он сразу не понял, что Зеленский — это кукла и любые обещания, которые он даст, ничего не стоят. Второе — он работал за плату, но тогда он негодяй и лжец, обманывающий своих сторонников. Если он всё-таки искренне заблуждался, то есть ничего не понимал, то что тогда он вообще пытается делать в политике? — задаётся вопросом эксперт.

Ищенко отметил, что, скорее всего, у Анатолия Шария есть патрон, человек, который ведёт его, вопрос в том, что он не постоянен. Зеленский тоже начинал с Игорем Коломойским, однако сейчас его перехватили Ренат Ахметов и Виктор Пинчук. Известная в Незалежной политический блогер Татьяна Монтян называет порядка шести разных фамилий, которые могли бы вести Шария: от Андрея Клюева до Виктора Медведчука.

Я тут скажу только одно: Шарий, безусловно, отрицает, что за ним кто-то стоит, но, судя по всему, за ним точно не стоят Ахметов и Пинчук, так как он уж очень сильно давит на Зеленского. Остальные — буквально кто угодно, — уточнил Ищенко.

Фото © ТАСС / Zuma

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян полагает, что офису президента Зеленского это невыгодно, так как у него слишком много других дел, но если в офисе находится человек, который работает против действующего президента, то он бы мог попробовать это сделать.

Мы сейчас знаем, на основе переписки Байдена и Порошенко, как к проступкам украинских политиков относились американцы из числа демократов, страшно представить, что на это ответят сторонники Трампа, с точки зрения которых Украина — и так страна с очень подмоченной репутацией. Впрочем, если предположить, что кто-то в администрации Зеленского хочет пошатнуть его позиции, то он может это попробовать сделать, так как ликвидация раскрученного оппозиционера приведёт к серьёзной дестабилизации, — отметил Мирзаян.

Феномен Зеленского заключался в том, что электорат разочаровался в системной украинской политике и ушёл к Зеленскому. Сейчас по этой же дороге пытается пройти Медведчук, но его вряд ли можно назвать новым украинским политиком. В это же время и Шарий пытается эксплуатировать образ "Зеленского сегодня", полагая, что, разуверившись в честном и богатом клоуне, электорат проголосует за честного и богатого блогера, считает Ростислав Ищенко.

Конфликт Зеленского и Шария закончится так же, как и конфликт Зеленского и Порошенко или Порошенко и Шария. Президент на Украине рано или поздно всё равно поменяется, Зеленский всё равно уйдёт. Сегодня многие в Киеве склонны считать, что президент сложит свои полномочия уже осенью. Это не принципиально, реальная власть сегодня в руках Ахметова и Пинчука, против них выступают Коломойский, Медведчук и Порошенко. Партия Шария, к слову, топчется на том же электорате, что и Медведчук, и Зеленский, только она чуть более националистическая. Но в целом все они постепенно теряют силу. Медведчук и Шарий на двоих выросли на пару процентов, а партия Зеленского упала на 20 процентов. Украинский избиратель уже очень устал от этой чехарды, — пояснил Ищенко.

Анатолий Шарий — один из популярнейших политических блогеров Украины. Его отличительная черта — умение разоблачать различное враньё, неаккуратно сказанное чиновниками и политическими конкурентами. Своей личной заслугой Анатолий считает поражение Петра Порошенко на выборах президента Украины. С 2008 года проживает за пределами Украины.

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