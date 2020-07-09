Политический скандал на Украине. Хочет ли Зеленский хлопнуть Шария?

Известный украинский политической блогер и журналист Анатолий Шарий в новом видео на своём ютуб -канале рассказал, что Офис Президента Украины заказал его убийство.

В видеоролике журналист утверждает, что СБУ планировала его убийство, а заказчиком мог стать заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко. Блогер рассказал и о деталях плана: он полагает, что преступление могут затем повесить на преступника, который объявлен Киевом в розыск. Таким образом СБУ собирается отвести внимание от истинных исполнителей преступления.

В свою очередь замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко рассказал, что подобным заявлением блогер пытается привлечь внимание к своей "недопартии", отметив, что ни офису, ни президенту блогер не интересен, а обвинения Шария вызывают смех.

— Всегда легче прикрепиться к тому, у кого выше рейтинг и лучшие цифры. Он пытается прилепиться к Зеленскому и создать искусственный конфликт, — сказал Тимошенко.

Публицист Александр Роджерс полагает крайне маловероятным, что Владимир Зеленский попробует устранить Анатолия Шария физически.

— Шарий, если я правильно помню, живёт где-то в Европе, ориентировочно во Франции, ему от покойной тётушки достались в наследство дом во Франции, устричная ферма, счёт в банке и кое-что ещё. То есть он не на Украине, поэтому просто убить его не получится. У меня очень большие сомнения, что Зеленский таким бы занялся, это не его уровень. Мне кажется, это попытка самопиара Шария, так как его партия постепенно сдувается, — пояснил эксперт.

Кадр из видео YouTube/Анатолий Шарий

Профессор ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что Шарий Зеленскому во многом выгоден, так как оттягивает на себя часть внимания националистов, которые сильно мешают Зеленскому.

— Не секрет, что президент находится под сильным давлением со стороны националистов, они буквально из колеи вышибают его деятельность, может быть, он даже что-то и хотел сделать, да не выходит. Рейтинга эти люди, конечно, не имеют, но они очень активные и имеют покровителя в лице Авакова. Когда они давят на Шария, им приходится снижать давление на президента, что ему только на пользу. Поэтому я не думаю, что Зеленский реально собирался его ликвидировать. Второй важный момент, что на современной Украине, где всегда есть соперники, такое делать очень опасно. У Зеленского, я думаю, даже сторонников не хватит, чтобы это провернуть. Но я точно также не думаю, что Шарий что-то выдумывает. Он действительно подвергается большому количеству угроз, поэтому всегда есть фактор, что какой-нибудь сумасшедший или оголтелый националист захочет его убить, но я не верю, что это исходит со стороны администрации, — подчеркнул Суздальцев.

Как полагает публицист Ростислав Ищенко, есть два логических объяснения, почему Анатолий Шарий начал борьбу с президентом Зеленским.

— Как вы помните, Анатолий Шарий активно продвигал идею голосования за Зеленского до выборов и примерно около полугода после его поддерживал. Потом перестал, на это у меня есть логичные версии. Первое — Шарий глуп, он сразу не понял, что Зеленский — это кукла и любые обещания, которые он даст, ничего не стоят. Второе — он работал за плату, но тогда он негодяй и лжец, обманывающий своих сторонников. Если он всё-таки искренне заблуждался, то есть ничего не понимал, то что тогда он вообще пытается делать в политике? — задаётся вопросом эксперт.

Ищенко отметил, что, скорее всего, у Анатолия Шария есть патрон, человек, который ведёт его, вопрос в том, что он не постоянен. Зеленский тоже начинал с Игорем Коломойским, однако сейчас его перехватили Ренат Ахметов и Виктор Пинчук. Известная в Незалежной политический блогер Татьяна Монтян называет порядка шести разных фамилий, которые могли бы вести Шария: от Андрея Клюева до Виктора Медведчука.

— Я тут скажу только одно: Шарий, безусловно, отрицает, что за ним кто-то стоит, но, судя по всему, за ним точно не стоят Ахметов и Пинчук, так как он уж очень сильно давит на Зеленского. Остальные — буквально кто угодно, — уточнил Ищенко.

Фото © ТАСС / Zuma

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян полагает, что офису президента Зеленского это невыгодно, так как у него слишком много других дел, но если в офисе находится человек, который работает против действующего президента, то он бы мог попробовать это сделать.

— Мы сейчас знаем, на основе переписки Байдена и Порошенко, как к проступкам украинских политиков относились американцы из числа демократов, страшно представить, что на это ответят сторонники Трампа, с точки зрения которых Украина — и так страна с очень подмоченной репутацией. Впрочем, если предположить, что кто-то в администрации Зеленского хочет пошатнуть его позиции, то он может это попробовать сделать, так как ликвидация раскрученного оппозиционера приведёт к серьёзной дестабилизации, — отметил Мирзаян.

Феномен Зеленского заключался в том, что электорат разочаровался в системной украинской политике и ушёл к Зеленскому. Сейчас по этой же дороге пытается пройти Медведчук, но его вряд ли можно назвать новым украинским политиком. В это же время и Шарий пытается эксплуатировать образ "Зеленского сегодня", полагая, что, разуверившись в честном и богатом клоуне, электорат проголосует за честного и богатого блогера, считает Ростислав Ищенко.

— Конфликт Зеленского и Шария закончится так же, как и конфликт Зеленского и Порошенко или Порошенко и Шария. Президент на Украине рано или поздно всё равно поменяется, Зеленский всё равно уйдёт. Сегодня многие в Киеве склонны считать, что президент сложит свои полномочия уже осенью. Это не принципиально, реальная власть сегодня в руках Ахметова и Пинчука, против них выступают Коломойский, Медведчук и Порошенко. Партия Шария, к слову, топчется на том же электорате, что и Медведчук, и Зеленский, только она чуть более националистическая. Но в целом все они постепенно теряют силу. Медведчук и Шарий на двоих выросли на пару процентов, а партия Зеленского упала на 20 процентов. Украинский избиратель уже очень устал от этой чехарды, — пояснил Ищенко.