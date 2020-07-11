На Дальнем Востоке истребители подняли на перехват самолёта-разведчика ВВС США

Российские истребители вновь вылетали на перехват американского самолёта-разведчика. Об этом сегодня сообщило Министерство обороны РФ. На этот раз Су-35С и МиГ-31БМ Восточного военного округа поднимались для сопровождения незваного гостя из США над Японским морем.

— Для идентификации и перехвата цели в воздух были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа, которые после сближения с целью идентифицировали её как самолёт-разведчик ВВС США RC-135, — говорится в сообщении Минобороны.