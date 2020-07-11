Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Мы много смеялись". Внук Сергея Королёва раскрыл детали разговора с Илоном Маском

Он отметил, что американский изобретатель очень приятный и весёлый человек.

632
Post cover

Фото © Flickr / webdevq com

Внук советского академика и ракетостроителя Сергея Королёва Андрей рассказал, что его семья сразу после успешного запуска корабля SpaceX Crew Dragon поздравила главу SpaceX и Tesla Илона Маска. После этого с ними связался секретарь бизнесмена и сообщил о желании Маска пообщаться при помощи видеозвонка.

Мы разговаривали 20 минут. В общении он приятный, очень весёлый, очень позитивный человек, мы много смеялись. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени, передаёт телеканал "Звезда" слова внука Королёва.

Семья академика пригласила Маска в Москву, чтобы "показать исторические, космические места, что ему, безусловно, интересно". Бизнесмен в свою очередь пообещал им экскурсию по заводам SpaceX. Кроме того, он пригласил на один из следующих запусков, как только возобновится авиасообщение.

Напомним, Маск заявил, что Королёв был одним из самых лучших.

Выбор редакции

Loading...