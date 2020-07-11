"Мы много смеялись". Внук Сергея Королёва раскрыл детали разговора с Илоном Маском

Внук советского академика и ракетостроителя Сергея Королёва Андрей рассказал, что его семья сразу после успешного запуска корабля SpaceX Crew Dragon поздравила главу SpaceX и Tesla Илона Маска. После этого с ними связался секретарь бизнесмена и сообщил о желании Маска пообщаться при помощи видеозвонка.
— Мы разговаривали 20 минут. В общении он приятный, очень весёлый, очень позитивный человек, мы много смеялись. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени, — передаёт телеканал "Звезда" слова внука Королёва.
Семья академика пригласила Маска в Москву, чтобы "показать исторические, космические места, что ему, безусловно, интересно". Бизнесмен в свою очередь пообещал им экскурсию по заводам SpaceX. Кроме того, он пригласил на один из следующих запусков, как только возобновится авиасообщение.
Напомним, Маск заявил, что Королёв был одним из самых лучших.