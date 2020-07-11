"Мы много смеялись". Внук Сергея Королёва раскрыл детали разговора с Илоном Маском

Внук советского академика и ракетостроителя Сергея Королёва Андрей рассказал, что его семья сразу после успешного запуска корабля SpaceX Crew Dragon поздравила главу SpaceX и Tesla Илона Маска. После этого с ними связался секретарь бизнесмена и сообщил о желании Маска пообщаться при помощи видеозвонка.

— Мы разговаривали 20 минут. В общении он приятный, очень весёлый, очень позитивный человек, мы много смеялись. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени, — передаёт телеканал "Звезда" слова внука Королёва.

Семья академика пригласила Маска в Москву, чтобы "показать исторические, космические места, что ему, безусловно, интересно". Бизнесмен в свою очередь пообещал им экскурсию по заводам SpaceX. Кроме того, он пригласил на один из следующих запусков, как только возобновится авиасообщение.