В Крым прибыла первая партия материалов для строительства водовода

В Крым прибыл первый эшелон с материалами и оборудованием для строительства временного водовода, который будет соединять Тайганское водохранилище с системой водоснабжения города Симферополь. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов на своей странице во "ВКонтакте". Губернатор сам встретил эшелон со специалистами и материалами.

Аксёнов упомянул о договорённости с Министерством обороны РФ о строительстве трубопровода Белогорск — Симферополь, который сможет перебрасывать порядка 50 тысяч кубометров воды в сутки из Белогорского района в Симферополь. Из-за особенностей погоды в этом году на полуострове дефицит воды.

— Как мы видим, скорость, с которой наша армия приступает к выполнению поставленных задач, поражает. Благодарю заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Витальевича Булгакова, который лично прилетал в Республику Крым и прошёл весь маршрут прокладки трубы. На данный момент все необходимые задачи поставлены, все подразделения обеспечены. Уверен, работа будет выполнена в кратчайшие сроки, — отметил глава региона.

После запуска водовода в Симферопольское водохранилище будет поступать до 50 тысяч кубометров воды в сутки, что в полном объёме закроет потребности города. Трубопровод Белогорск — Симферополь планируют построить протяжённостью более 60 километров. В работе будут участвовать свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц различной техники.