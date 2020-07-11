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"Всё сделали правильно". Генпрокуратура назвала причину загадочной гибели туристов на перевале Дятлова

Следствие было возобновлено спустя 60 лет, чтобы поставить точку в этом деле, обросшем самыми мифическими теориями.

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Фото © VK / Тайна перевала Дятлова и загадка Горы мертвецов

Управление Генеральной прокуратуры РФ в УрФО назвало причину гибели группы туристов на перевале Дятлова в 1959 году. По данным ведомства, трагедия произошла из-за лавины.

Версия о лавине нашла своё полное подтверждение, но причиной гибели является не только она, — сказал журналистам замначальника Управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков.

По его словам, именно из-за лавины (а не НЛО, секретного оружия и т.п., как гласят некоторые гипотезы) группа Дятлова разрезала палатку и покинула её.

Группа ушла на 50 метров, и они ушли к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины. Они всё сделали правильно, — приводит слова Курьякова РИА "Новости".

Согласно выводам следствия, затем группа обернулась и не нашла палатку. Видимость была не больше 16 метров. Группа на морозе в 40–50 градусов "была приговорена". Они пытались вернуться и найти палатку, но замёрзли насмерть.

Ранее Лайф рассказывал, что следователями Свердловской области спустя 60 лет было назначено новое расследование по делу о гибели туристов на перевале Дятлова, ведь причина смерти участников похода до сих пор не установлена.

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