"Всё сделали правильно". Генпрокуратура назвала причину загадочной гибели туристов на перевале Дятлова

Управление Генеральной прокуратуры РФ в УрФО назвало причину гибели группы туристов на перевале Дятлова в 1959 году. По данным ведомства, трагедия произошла из-за лавины.

— Версия о лавине нашла своё полное подтверждение, но причиной гибели является не только она, — сказал журналистам замначальника Управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков.

По его словам, именно из-за лавины (а не НЛО, секретного оружия и т.п., как гласят некоторые гипотезы) группа Дятлова разрезала палатку и покинула её.

— Группа ушла на 50 метров, и они ушли к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины. Они всё сделали правильно, — приводит слова Курьякова РИА "Новости".

Согласно выводам следствия, затем группа обернулась и не нашла палатку. Видимость была не больше 16 метров. Группа на морозе в 40–50 градусов "была приговорена". Они пытались вернуться и найти палатку, но замёрзли насмерть.