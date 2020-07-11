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Россияне рассказали, от чего готовы отказаться при подорожании бензина

Некоторые вовсе будут готовы продать свой автомобиль.

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Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Как отреагируют российские автовладельцы на подорожание бензина сразу на десять рублей за литр? Это решили выяснить специалисты аналитического агентства "Автостат" и сайта "За рулём". Для этого было опрошено 1600 автомобилистов по всей стране. Респондентам было предложено выбрать до трёх вариантов ответов из предложенных.

Больше всего водителей (47,5%) ответили, что продолжат совершать поездки так же, как и до подорожания топлива. Вторым по популярности ответом (43,4%) стало решение сократить число и дальность поездок на автомобиле по личным делам. Почти четверть опрошенных заявили, что готовы сократить число и дальность поездок, которые связаны даже с их работой.

А 19,4% утверждают, что будут готовы отказаться от автомобиля в пользу велосипеда или прогулок пешком. Примерно такое же количество участников опроса заявили, что даже готовы продать автомобиль.

Примерно каждый шестой (16,6%) опрошенный планирует пересесть на общественный транспорт. Лишь 14% переведут свою машину на газ. Менее 10% готовы кооперироваться с другими автомобилистами и искать попутчиков.

Фото © "Автостат"

Как сообщал Лайф, ранее Правительство РФ увеличило субсидирование расходов по переводу автомобилей с бензина на газ.

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