Жили в подвале. Шокированная соседка рассказала Лайфу об убийцах школьницы на Сахалине

Соседка рассказала Лайфу о семейной паре, которая арестована по делу об изнасиловании и убийстве восьмилетней Вики Тепляковой на Сахалине. По её словам, обвиняемый и его спутница долгое время жили в квартире матери в этом же доме. Затем она продала жилплощадь. После этого мужчина уехал в частный дом, но тот якобы сгорел. И 45-летний житель острова поселился с женщиной в подвале многоэтажки. Первое время жильцы дома даже не догадывались об этом.

— Мы об этом не знали, пока у нас не начался капитальный ремонт. Туда не могли попасть строители и подрядчики. Выяснилось, что подвал занят и живёт там наш бывший сосед, который съехал отсюда давным-давно, — рассказала она Лайфу.

По словам женщины, новость об убийстве её шокировала. С семейной парой она иногда общалась, и жительница Сахалина даже не могла представить, что они способны на такое. К тому же обвиняемый тоже отец. У него дочь от первой жены, она чуть старше изнасилованной и задушенной им школьницы.

— Девочка лет десяти, может, чуть больше. У меня шок. Тут столько детей во дворе гуляют, и дети гуляют одни. Просто я подумала, что он мог этих детей в этот подвал позвать. Это страшно. Наказания заслуживает, конечно. На расправу людям отдать, — отметила она.