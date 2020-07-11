Бывшие жёны Вайнштейна заморозили его активы на миллионы долларов

Бывшие супруги американского кинопродюсера Харви Вайнштейна добились заморозки его активов в размере шести миллионов долларов. Об этом сообщает телеканал ABC.

Речь идёт об Ив Чилтон, в браке с которой Вайнштейн состоял до 2004 года, и о Джорджине Чапман, с которой продюсер развёлся три года назад. Как сообщили источники телеканала, новые обстоятельства значительно усложняют Вайнштейну возможность обжалования приговора, так как остальная часть имущества тоже заморожена, но в связи с банкротством студии продюсера.