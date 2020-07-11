Губернатор Челябинской области прокатился по городу на танке Т-34 — видео

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокатился по административному центру столицы на танке Т-34-85 во время автопробега ретроавтомобилей. Акцию провели в честь присвоения Челябинску звания "Город трудовой доблести". Текслер сидел на месте заряжающего, сообщает Ura.ru.