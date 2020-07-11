Губернатор Челябинской области прокатился по городу на танке Т-34 — видео

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокатился по административному центру столицы на танке Т-34-85 во время автопробега ретроавтомобилей. Акцию провели в честь присвоения Челябинску звания "Город трудовой доблести". Текслер сидел на месте заряжающего, сообщает Ura.ru.
Финишной точкой автопробега стала Аллея Славы. Именно там заложили памятный камень для будущей стелы, посвящённой присвоению Челябинску звания "Город трудовой доблести".
Напомним, ранее губернатор Челябинской области запретил кататься на катерах на озере Тургояк.