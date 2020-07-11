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Билл Гейтс призвал раздавать вакцины от CoViD-19 по справедливости

По словам миллиардера, это трудное решение, но нельзя руководствоваться экономическими показателями в данном вопросе.

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Основатель Microsoft Билл Гейтс. Фото © ТАСС / EPA / LUDOVIC MARIN / POOL MAXPPP

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс призвал власти стран направить вакцину от коронавируса нуждающимся, а не тем, кто готов за неё больше заплатить. Такое заявление миллиардер сделал в ходе онлайн-конференции по проблемам распространения CoViD-19 в мире, организованной Международным обществом борьбы со СПИДом (IAS).

Если мы допустим распределение лекарств и вакцин в пользу тех, кто способен больше заплатить, а не тех людей и мест, где существует наибольшая необходимость [в препаратах], мы получим пандемию, которая будет продолжаться более длительный период времени, принесёт ещё больше несправедливости и станет причиной гибели большего числа людей, — цитирует Гейтса агентство Reuters.

Основатель Microsoft подчеркнул, что, несмотря на трудность такого решения, мировые лидеры должны руководствоваться принципами справедливости, а не экономическими показателями или ростом рынков при распределении вакцин.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что разработка российских вакцин идёт по графику. Лайф публиковал видео финальной стадии испытаний препарата.

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