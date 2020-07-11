Екатеринбуржец укусил девушку и угрожал убить "мечом с "Алиэкспресса"

Необычная драка произошла в Екатеринбурге минувшей ночью. В жилом районе Эльмаш парень напал на девушку и укусил её за лицо. Об этом сообщает портал E1. Сама пострадавшая рассказала, что нападавший возмутился шумом на улице, начал оскорблять и даже угрожал убить её.

— Я девушка полная, он обзывал меня, называл жирухой, вёл себя агрессивно, а потом вообще стал кидаться. Я ему отвечала, а он меня укусил, уронил на землю. Потом убежал и вернулся с каким-то мечом с "Алиэкспресса", стал им размахивать и угрожал меня убить им, — рассказала пострадавшая.

Девушка добавила, что за неё вступился её молодой человек, однако его сил оказалось недостаточно для того, чтобы задержать парня. В итоге тот скрылся. Сейчас полиция проводит проверку, а пострадавшая не смогла выйти на работу из-за того, что у неё опухла половина лица.