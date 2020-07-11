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Пять человек убито при попытке захвата церкви в Йоханнесбурге

Причиной инцидента в полиции считают противостояние за лидерство в духовной организации.

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Фото © Twitter / SA Police Service

В ЮАР при попытке захвата заложников в церкви неподалёку от Йоханнесбурга убито пять человек. Об этом сообщает полиция Южной Африки в "Твиттере". Отмечается, что во время операции было задержано 30 человек и изъято 25 единиц огнестрельного оружия.

ЧП произошло в пятидесятнической церкви районе Уэст-Ранд, что находится в пригороде Йоханнесбурга. Полицейская операция проходила с трёх часов ночи по местному времени (02:00 по мск). Правоохранители считают, что причиной инцидента стала битва за лидерство в церкви, где произошла бойня.

Пока неизвестно, были ли среди погибших заложники. Полиция опубликовала фотографии, на которых видны десятки задержанных, лежащих лицами вниз. Рядом с ними находится изъятое оружие и боеприпасы. Власти региона призвали в ближайшее время воздержаться от посещения этого района.

Ранее Лайф рассказывал, что в американском городе Гринвилле, в штате Южная Каролина, неизвестный открыл стрельбу в ночном клубе. В результате инцидента погибли два человека, ещё восемь пострадали.

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