Пять человек убито при попытке захвата церкви в Йоханнесбурге

В ЮАР при попытке захвата заложников в церкви неподалёку от Йоханнесбурга убито пять человек. Об этом сообщает полиция Южной Африки в "Твиттере". Отмечается, что во время операции было задержано 30 человек и изъято 25 единиц огнестрельного оружия.

ЧП произошло в пятидесятнической церкви районе Уэст-Ранд, что находится в пригороде Йоханнесбурга. Полицейская операция проходила с трёх часов ночи по местному времени (02:00 по мск). Правоохранители считают, что причиной инцидента стала битва за лидерство в церкви, где произошла бойня.

Пока неизвестно, были ли среди погибших заложники. Полиция опубликовала фотографии, на которых видны десятки задержанных, лежащих лицами вниз. Рядом с ними находится изъятое оружие и боеприпасы. Власти региона призвали в ближайшее время воздержаться от посещения этого района.