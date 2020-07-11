Жителей Москвы предупредили о сильном ветре и грозе

Для жителей столицы выпустили экстренное предупреждение. Ожидаются дождь, гроза и ветер со скоростью до 17 метров в секунду.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 15:00 до 21:00 часа 11 июля местами по городу Москве ожидается гроза с дождём, при грозе усиление ветра с порывами 12–17 метров в секунду, — говорится в сообщении столичного управления МЧС.

Жителям города традиционно рекомендовали временно отказаться от поездок на своей машине. А если ехать всё-таки нужно, соблюдать скоростной режим, держать положенную дистанцию, потому что видимость на дорогах ухудшится.

Пешеходам следует обходить рекламные щиты и другие шаткие конструкции, не прятаться под деревьями, не оставлять детей без присмотра.