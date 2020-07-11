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Пик позади. Эксперты заявили, что влияние пандемии на экономику ослабло

Этот кризис оказался намного краткосрочнее предыдущих спадов.

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Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Пик кризиса, вызванного негативным влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, пройден. Об этом свидетельствует индекс финансового стресса РФ, составленный экспертами Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Согласно данным рейтинга, показатель кризисного состояния экономики равен 2,5 пункта. По данным специалистов, примерно с середины апреля по начало мая этот показатель был превышен. Однако в дальнейшем постепенно снижался, достигнув значения 0,7 пункта к 10 июля, что свидетельствует о росте экономических показателей.

В агентстве также заметили, что вызванный пандемией кризис оказался намного короче по времени, чем спады экономики в 2008–2009 и 2014–2015 годах.

Как сообщал Лайф, ранее президент России Владимир Путин спрогнозировал инфляцию в стране на уровне 4%.

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