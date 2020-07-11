Опубликовано видео с перехватом самолёта-разведчика США над Японским морем

Минобороны России опубликовало видео сопровождения российскими истребителями американского самолёта-разведчика над акваторией Японского моря. На кадрах видно, что истребители Су-35С и МиГ-31БМ летели на незначительном отдалении от самолёта Boeing RC-135 ВВС США.

В последнее время случаи разведки иностранных самолётов у границ России участились. Накануне Лайф сообщал, что за неделю было зафиксировано 30 таких случаев, в восьми из которых российские истребители поднимались для сопровождения разведчиков.