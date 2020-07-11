Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Опубликовано видео с перехватом самолёта-разведчика США над Японским морем

Полёт российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.

104

Минобороны России опубликовало видео сопровождения российскими истребителями американского самолёта-разведчика над акваторией Японского моря. На кадрах видно, что истребители Су-35С и МиГ-31БМ летели на незначительном отдалении от самолёта Boeing RC-135 ВВС США.

В последнее время случаи разведки иностранных самолётов у границ России участились. Накануне Лайф сообщал, что за неделю было зафиксировано 30 таких случаев, в восьми из которых российские истребители поднимались для сопровождения разведчиков.

Выбор редакции

Loading...