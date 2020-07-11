АвтоВАЗ опубликовал фото "нового" внедорожника Lada Niva

Опубликованы фотографии новых внедорожников Niva, производящихся теперь под отечественным брендом Lada. Спустя почти 20 лет автомобиль сменил эмблему на радиаторной решётке с Chevrolet на привычную ладью. Впрочем, это не единственное изменение, которое коснулось внедорожника.

На опубликованных снимках видно, что новая Lada Niva визуально отличается от предшественников. Автомобиль получил модернизированную переднюю часть кузова с другой головной оптикой и изменённой радиаторной решёткой. А вот внутренних изменений не произошло. Внедорожник оснащён 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 80 лошадиных сил. Мотор сочетается с пятиступенчатой механической трансмиссией и постоянным полным приводом.

Фото © АвтоВАЗ

Напомним, в конце 2019 года АвтоВАЗ подписал соглашение с General Motors о выкупе 50% акций их совместного предприятия GM-Avtovaz. Таким образом, компания полностью перешла под контроль российского предприятия, что и позволило вернуть внедорожнику родное имя, под которым он впервые появился на рынке в 2000 году.