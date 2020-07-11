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В Петербурге из-за непогоды закрыли парки и скверы

Жителей города просят проявлять осторожность.

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Фото © ТАСС / Шамуков Руслан

В Санкт-Петербурге администрация города приняла решение для безопасности жителей временно закрыть парки и скверы. Дело в том, что там в Северной столице ожидаются ливни и грозы, порывы ветра скоростью до 24 метров в секунду.

До улучшения погодных условий недоступными для посетителей стали Юсуповский сад, Никольский сад, Таврический сад, Овсянниковский сад, Лопухинский сад, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой и другие, — рассказали администрации.

Ситуацию в городе в связи с непогодой постоянно отслеживают. В Управлении садово-паркового хозяйства в настоящее время сформировано 20 аварийных дежурных бригад.

Жителям города рекомендуют быть осторожными, не ставить машины под деревьями, воздержаться от прогулок в парках.

Ранее предупреждение о дожде, грозах и сильном ветре также распространили в Москве.

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