В Петербурге из-за непогоды закрыли парки и скверы

В Санкт-Петербурге администрация города приняла решение для безопасности жителей временно закрыть парки и скверы. Дело в том, что там в Северной столице ожидаются ливни и грозы, порывы ветра скоростью до 24 метров в секунду.

— До улучшения погодных условий недоступными для посетителей стали Юсуповский сад, Никольский сад, Таврический сад, Овсянниковский сад, Лопухинский сад, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой и другие, — рассказали администрации.

Ситуацию в городе в связи с непогодой постоянно отслеживают. В Управлении садово-паркового хозяйства в настоящее время сформировано 20 аварийных дежурных бригад.

Жителям города рекомендуют быть осторожными, не ставить машины под деревьями, воздержаться от прогулок в парках.