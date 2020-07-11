Онколог назвал три основных признака ранней стадии рака у детей

Детская онкология на самых ранних стадиях имеет свои признаки, и если вовремя их заметить, то шансы сохранить жизнь ребёнку будут гораздо выше. Об этих признаках рассказал детский хирург-онколог Тимур Шароев.

— Об онкологии прежде всего может говорить резкая смена модели поведения. Например, ребёнок перестал быть активным, играть со сверстниками, он вял, пассивен, рассеян, сонлив. Перемена в поведении — тревожный признак, именуемый гиподинамией, которая может перейти в адинамию, — рассказал он в беседе с "Вечерней Москвой".

Второй не менее важный признак, который должен бросаться в глаза родителям, — отсутствие аппетита и отказ даже от самых любимых сладостей. И третьим симптомом детской онкологии является худоба. Причём медик уточнил, что изменения в весе происходят, как правило, в течение одной-двух недель.

Кроме трёх основных признаков Шароев также рассказал, что необходимо следить за синяками и ушибами в области живота и грудной клетки, которые появляются на теле ребёнка в результате подвижных игр. Если такие гематомы не уходят долгое время, то это повод обратиться к врачу. В целом же медики советуют обращаться за медицинской помощью в любом случае, когда объяснить причину того или иного состояния у ребёнка невозможно. Это необязательно может быть онкология, однако при плохом диагнозе раннее обращение к врачу увеличивает шансы на благополучный исход.