Летний обед с халуми за одну минуту. Видеорецепт

Жареный халуми с песто и руколой. Идеальный салат для мужчин. Немного зелени, сочный соус и сыр с хрустящей корочкой, расплавленный внутри. Остренький и солёный, тягучий и нежный... Что может быть лучше для сытного летнего обеда? Рецепт, на который у вас уйдёт полчаса, показываем за минуту.

Халуми — это сыр, который не растекается по сковороде или грилю при жарке, а быстро покрывается аппетитной корочкой. Без муки и панировки, только за счёт сильного нагрева. Высокая температура плавления достигается благодаря особенности приготовления этого сыра. Его изготавливают из творога, который длительно нагревают перед помещением в рассол. Из-за своей плотной текстуры сыр как бы поскрипывает на зубах, эта его особенность никак не портит впечатление от вкуса.

Рецепт жареного халуми стал известен в Европе по кипрской кухне. Традиционно он изготавливался из смеси овечьего и козьего молока ещё в Леванте (объединённое название для Сирии, Ливана, Палестины и некоторых других стран), но в промышленных масштабах чаще стали использовать коровье молоко, поскольку оно дешевле.

Сегодня сыр халуми жарят с разными овощами и грибами, подают на шпажках вместе с шашлыком, добавляют в салаты и сэндвичи.

Нам больше всего нравится сочетание халуми с руколой и песто.

Соус песто можно сделать самостоятельно, смешав ингредиенты в ступке (миксере), или взять уже готовый, но в таком случае нужно разбавить его оливковым маслом в соотношении 1:1, чтобы сделать более похожим на заправку для салата.

Пряная рукола выгодно оттенит сладковатый вкус песто и солёный вкус халуми.

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Ингредиенты:

рукола — 60 г;

халуми — 250 г;

песто — 100 г;

кедровые орехи — 10 г.

Для соуса песто: