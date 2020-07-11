На прилюдно избивавшего женщин маньяка возбудили несколько уголовных дел

В отношении 33-летнего жителя Нижнекамска Альберта Хабибуллина возбудили уголовное дело по статье "Истязание". Об этом сообщает портал KazanFirst. Обвиняемый избил 28-летнюю беременную в присутствии её пятерых детей. Она упала от сильного удара ногой в спину, после чего Хабибуллин начал бить её уже на земле.

Ранее на мужчину возбудили уголовное дело по статье "Причинение физических или психических страданий путём насильственных действий". За это он может получить до семи лет за решёткой. В день задержания на нижнекамца завели уголовное дело по статье "Хулиганство". Следователи проверяют, не было ли других пострадавших от действий маньяка.

Напомним, своё поведение мужчина объяснил тем, что ненавидит женщин.